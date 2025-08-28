El mejor homenaje al legado de Luis Torras

La Casa das Artes estrenó, tras una inversión de 30.000 euros, el nuevo aspecto de su segunda planta con una renovación de la exposición de los cuadros del pintor Luis Torras, fallecido en enero de 2024 a los 111 años y sin dejar de coger el pincel hasta el final de su vida.

Más de 80 obras del autor conforman la muestra que ya puede ser visitada por la ciudadanía. «Luis Torras, o pincel persistente», es el título de un «trabajo de excelencia única», como lo definió el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, durante la visita a la muestra acompañado de la teniente de alcalde, Carmela Silva; el concejal de Cultural, Gorka Gómez, y familiares del artista, entre otros asistentes al acto de inauguración.

La exposición permite a los visitantes disfrutar de algunas pinceladas de una herencia pictórica abrumadora, ya que son más de medio millar los trabajos que realizó Torras durante décadas de oficio. El objetivo ahora en la Casa das Artes es ir rotando los cuadros para permitir a la ciudadanía conocer el legado del artista en su totalidad, una historia de arte, pero también de amor a Vigo, a la que donó la mayoría de sus trabajos, expuestos desde ahora en un lugar más digno.