Un gigante de proa invertida se refugia en Vigo en su ruta a Dover

Un buque construido en Japón hace aproximadamente una década, se refugia en Vigo. El remolcador de altura Boka Keeper permanece amarrado en el muelle de reparaciones de Bouzas desde que llegó allí tras solicitar fondeo el martes a última hora de la tarde con la idea de refugiarse antes de su ruta hacia Dover, en Inglaterra. Y pese a sus imponentes casi 90 metros de eslora, lo que más impresiona a los viandantes es su gran proa invertida.

Según las fuentes consultadas, el Boka Keeper llegó a la ciudad olívica desde el puerto de Leixões, en el norte de Portugal. En su ruta hacia Dover se encontró con que iba a afrontar mal tiempo, por lo que el martes solicitó fondeo y se le asignó un hueco en el muelle de reparaciones, muy cerca de Marina Davila.

El remolcador de la compañía holandesa Boskalis ondea la bandera de Malta y su curioso diseño es de la reconocida Ulstein, que lo creó para remolcar estructuras muy grandes a largas distancias, como plataformas petrolíferas. De su construcción se encargó al astillero nipón Niigata Shipbuilding y a su entrega tenía el nombre Alp Keeper. En concreto, cuenta con 88,5 metros de eslora por 21 de manga, con 5,901 GT (gross tonnage, arqueo bruto). Tiene espacio para 35 personas y una capacidad de tiro de más de 300 toneladas.