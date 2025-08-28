«A los que nos conozcan vamos a despertar en ellos una reflexión»

—Muchos de los grupos que actúan en este festival pertenecen a la escena independiente (Dorian, Sexy Zebras, etc.), ¿cómo de importante para vuestra proyección son los directos? Tanto en festivales como en conciertos más íntimos, con vuestro público.

El directo es el último reducto que nos queda para desarrollar nuestra disciplina, grabamos discos pero nos encanta pero al final el directo pues es donde nos ganamos el pan. En este caso, en la música nos gusta todo; los conciertos más íntimos tienen su punto porque tienes a la gente más cerca, tienes a tu público directamente, compraron una entrada solo para verte a ti, puedes hacer un repertorio más largo, canciones que en festivales no concuerdan con la hora en la que te ponen… pero también son un lugar masivo, público generalista, muy abierto y en ese sentido está bien tocar ante gente que nunca te había escuchado. Tocar para ellos es un reto y si se engancha alguno a la causa, genial. Hay que saber adaptarse al terreno que se pisa.

—Hablaba del público que no conoce La habitación roja, ¿qué sensaciones les gustaría despertar en ellos?

Pues que tengan la curiosidad suficiente como para no solo ir a ver al artista que le gusta, sino darle una oportunidad al resto y escuchar con atención lo que tienen que ofrecer los demás. Uno puede sorprenderse y descubrir un grupo que puede llegar a gustarte muchísimo. A mí me gustaría que la gente se fuera más contenta de lo que ha llegado, que aportemos algo; una reflexión, una bonita melodía con la que identificarse.

—Después de treinta años en los escenarios, ¿cómo de complejo, o no, ha sido mantener una misma línea creativa, un mismo estilo?

Ser fiel a uno mismo es muy importante, a lo que te emociona, a lo que te conmueve, ya no solo musicalmente sino en la vida. Eres fiel a tus principios y pasan los años y vamos evolucionando e incorporando influencias pero siempre intentando mantener la esencia que es también lo que nos tienen unidos. Hay algo que nos une, que es un proyecto común, musical y de vida y es algo que se siente. Pienso que también es como las relaciones de pareja, al final o se está o no se está enamorado, lo que es difícil sí es mantenerla en el tiempo y hace falta tener paciencia y talento. Es una conjunción de cosas.

—Imagino que en esta conjunción de cosas también entra el dar las gracias. Y eso han hecho con su último disco «Crear», al haberle dedicado la portada a sus madres con una fotografía que lo ilustra.

Me alegro mucho que gustase; es una portadaza. Es una foto que tomó Pau, el guitarrista del grupo que además también es fotógrafo a sugerencia mía, pensando en el queríamos reivindicar la figura del creador, de la creación y qué mayor ejemplo de la creación que una madre. El hecho también de que nuestras madres y padre todavía sigan vivos también es motivo de celebración en si mismo, y también buscábamos reivindicar la experiencia, la resiliencia; vivimos en un mundo asolado por las nuevas tecnologías, efímero, inteligencia artificial, hecho en serie… y de alguna manera nuestras madres representaban lo contrario: lo auténtico, lo hecho con paciencia y cariño.