El festival The Wild calienta motores
La sede de la Deputación de Pontevedra acoge hoy la presentación de la séptima edición The Wild, un festival que combina música, cine y actividades en la naturaleza. Este tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre en el Parque Forestal de San Miguel.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo