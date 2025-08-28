Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival The Wild calienta motores

La sede de la Deputación de Pontevedra acoge hoy la presentación de la séptima edición The Wild, un festival que combina música, cine y actividades en la naturaleza. Este tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre en el Parque Forestal de San Miguel.

