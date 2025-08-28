El parque residencial de la ciudad apenas creció un 2% en la última década y media

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tiene como gran objetivo dar un empujón al número de viviendas de la ciudad, conseguir una mayor oferta que permita ir rebajando paulatinamente los precios de acceso a la misma, tanto de compraventa como de alquiler.

Se impone, por tanto, rejuvenecer el parque inmobiliario vigués que, según los últimos datos disponibles aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que hay una importante escasez de vivienda nueva, consecuencia tanto de la crisis económica que estalló en 2009 y de la anulación judicial del PXOM anterior, que puso patas arriba el urbanismo vigués e incrementó la seguridad jurídica.

Apenas el 1,7% de los hogares de la ciudad se encuentran en edificios construidos a partir de 2011, lo que suponen 2.407 de las 144.293 viviendas. Ese porcentaje, si se pone en la balanza con el de las otras seis ciudades gallegas, refleja que únicamente Ferrol, con 1,09%, presenta un registro más reducido que Vigo, que se superada incluso por Ourense (1,8%), que arrastra también una importante inseguridad jurídica desde 2011, cuando el Tribunal Supremo tumbó su planeamiento.

Las distancias se agrandan con el resto de ciudades de la Comunidad, especialmente con Santiago, donde más del 4,6% de sus viviendas se encuentran en edificaciones construidas a partir de 2011, mientras que Pontevedra también ha rejuvenecido notablemente su catálogo inmobiliario, representando las más recientes cerca de un 3,6% del total. Por su parte, Lugo y A Coruña presentan registros similares, del 2,5% y del 2,23% respectivamente.

El freno en la construcción de viviendas en Vigo se detecta mejor si se comparan las cifras con lo sucedido en la década anterior, la primera del siglo XXI, cuando se levantaron casi nueve veces más, por encima de las 20.600, una cifra ligeramente inferior a la registrada entre los años 1991 y 2000, cuando casi se alcanzaron las 23.000.

Lejos quedan esos datos, sin embargo, de la mayor expansión residencial de la ciudad, para la que hay que remontarse a la década comprendida entre 1971 y 1980, cuando el parque de viviendas se incrementó en más de 30.600 unidades, lo que representa el 21,2% del total registradas en Vigo en la actualidad. En los años 80, tras ese fulgor, se anotaron 18.282 hogares nuevos.

supeficie y antigüedad del parque de viviendas / Hugo Barreiro

¿Y cómo se reparten los inmuebles más antiguos? Aproximadamente una de cada tres viviendas del municipio ha cumplido ya los 55 años. Hay, por ejemplo, algo más de 20.600 que están en edificaciones construidas en la década de los 60, mientras que el 6% del total (unas 9.500) tienen entre 65 y 75 años. Más de 10.000 hogares fueron construidos entre 1921 y 1940, mientras que son ya centenarias casi 6.500 inmuebles, de los que 843 están datados del siglo XIX.

Tamaños

Por otro lado, el censo elaborado por el INE permite conocer también cómo son las viviendas que hay en la ciudad y la superficie con la que cuentan. ¿Cómo de grande es el piso medio de la ciudad? Pues los datos divulgados desvelan que casi uno de cada cuatro inmuebles de uso residencial (34.394) tienen una superficie que oscila entre los 76 y los 90 metros cuadrados, lo que en la práctica supone contar con dos o tres habitaciones en la vivienda.

Con un 23,8%, este abanico de medidas representa el porcentaje más elevado de todos, aunque si se agrupan distintas franjas, se concluye también que aproximadamente la mitad de las viviendas construidas en Vigo tienen menos de 75 metros cuadrados de superficie.

Así, prácticamente el 21% (un total de 30.152) del parque de viviendas tiene un tamaño que oscila entre los 61 y los 75 metros cuadrados, mientras que son 21.482 (un 14,9%) las que ofrecen una superficie que va desde los 46 a los 60 metros cuadrados. Por su parte, son ya más de 11.200 los pisos que cuentan con entre 30 y 45 metros cuadrados (un 7,8%) y los inmuebles que no llegan a los 30 metros cuadrados representan el 2,6% del total de la ciudad, estando casi 3.700 viviendas en esta situación.

El peso que representan los hogares más grandes se reduce notablemente, representando alrededor del 30% aquellos que cuentan con una superficie por encima de los 90 metros cuadrados. Hay registrados entre 91 y 105 metros cuadrados un total de 14.954 inmuebles, un 10,4% de todo el parque residencial.

Las cifras y porcentajes se van haciendo más pequeñas progresivamente, aunque con una excepción, ya que hay construidos más viviendas cuya superficie supera los 180 metros cuadrados que aquellas que tienen un tamaño entre los 151 y los 180. En el primer caso, se incluyen hasta 5.388 (un 3,7%), mientras que en el segundo se reflejan 4.486, un 3,1%. Completan el desglose de inmuebles residenciales los 8.298 con una superficie que oscila entre los 106 y los 120 metros cuadrados y los 7.971 que tienen entre 121 y 150 metros cuadrados. En algo más de 2.200 viviendas no consta su superficie, precisa el INE.