«Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales

Una viguesa llevó a juicio a la comunidad de propietarios de su edificio por la negativa vecinal, adoptada en una junta general extraordinaria, a que instalase en las ventanas de su piso un sistema de aislamiento, por medio de toldos o persianas, para combatir las altas temperaturas que se alcanzaban en la vivienda de día y de noche, que llegaban a ser de 30 grados y la hacían «inhabitable». El pleito no prosperó. Al menos en primera instancia. La petición, según concluyó la magistrada, estaba huérfana de «concreción técnica» sobre el tipo de instalación que se iba a acometer para amortiguar la luz solar y, sin un proyecto en condiciones, existía riesgo de que se rompiese la «estética» de la fachada del edificio.

Este litigio es solo un ejemplo de los muchos que llegan a los juzgados de Primera Instancia y por vía de recurso de apelación a la Sección Sexta de la Audiencia de Vigo y que tienen a las comunidades de vecinos como protagonistas. Propietarios morosos, desacuerdos con las derramas, filtraciones que causan daños en viviendas o en bajos comerciales y reformas que se realizan en las zonas comunes o en las propias viviendas centran unas demandas en las que la Ley de Propiedad Horizontal se erige como elemento clave. Y es que, como ocurre muchas veces en el seno de las propias familias, la convivencia vecinal no siempre es pacífica.

Morosidad

Un pleito habitual en el que las comunidades siempre tienen la posición de demandantes son los que se emprenden para reclamar cuotas comunitarias impagadas. La morosidad, a estos efectos, se regula en el artículo 21 de la ley antes citada, que faculta a la comunidad para acudir a los tribunales a través de un procedimiento monitorio especial. Son demandas que en la mayoría de las ocasiones, certificada la deuda, prosperan. Como la que condenó a una empresa inmobiliaria a abonar algo más de 6.000 euros por mensualidades ordinarias correspondientes a un período de más de cuatro años, así como por otras cuotas extraordinarias o consumos como el de la calefacción. Al contrario, en otro caso en el que se reclamaba a una clínica una serie de gastos derivados de la calefacción central, la jueza desestimó la demanda porque dicho negocio estaba exento del pago en virtud de la ley aplicable y de los propios estatutos.

Son bastantes habituales las reclamaciones judiciales de propietarios por los daños sufridos en sus viviendas o locales a causa de filtraciones de agua. Ejemplo de esto es una sentencia que condenó a una comunidad y a su compañía aseguradora a abonar 401 euros por las humedades en una vivienda debido a las grietas existentes en la fachada, que la resolución también obligó a subsanar mediante su «reparación y sellado». En otro fallo judicial el origen de la caída de agua que malogró la pintura y el suelo de una de las habitaciones de un piso estaba en un mal aislamiento de la terraza. El caso también acabó en condena.

Reformas

Las distintas obras y reformas que se realizan en los edificios también pueden dar lugar a casos de conflictividad vecinal que acaban ante un juez. Unos comerciantes dueños de un bajo fueron a juicio porque unos trabajos de rehabilitación les hicieron perder «altura y volumen» en su local. En otro caso el juzgado dio la razón a una vecina que expuso en los tribunales que el repintado en la zona de las plazas de garaje afectó a la distribución de esos espacios. La instalación de ascensores o el desacuerdo con elevadas derramas derivadas de los trabajos para dar una nueva cara a las fachadas también acaban siendo objeto de resoluciones judiciales. O las obras de sustitución de tejados: un vecino litigó contra su comunidad porque el cierre de dos claraboyas en unos trabajos de estas caracteríticas le dejó sin luz natural en algunas de las estancias de su casa.

Cambios de uso

A veces los propietarios se oponen a las obras... y en otras ocasiones son ellos los que pleitean para poder llevarlas a cabo. Un vigués que hizo un cambio de uso de un local comercial para convertirlo en vivienda acudió a los tribunales para cubrir la parte exterior de su finca con el mismo tipo de fachada ventilada con el que contaban el resto de vecinos. Y otro lo hizo, por citar un ejemplo más, porque quería hacer reformas en su trastero y la comunidad se oponía.

Lo que no da lugar a demasiada litigiosidad, pese a ser una cuestión de máxima actualidad, son los pisos turísticos. Una de las pocas sentencias dictadas en Vigo ya data de 2023, cuando la Sección Sexta ordenó el cese de dicha actividad en una vivienda porque conllevaba una actividad «molesta y perjudicial» para el resto de residentes.Hubo otra en 2022 que validó el acuerdo de una comunidad para prohibir estos alojamientos vacacionales.