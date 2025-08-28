Compró en línea por 9.900 euros un coche y entró «en modo de emergencia» al estrenarlo de vuelta a Vigo

Con los coches nuevos en precios desorbitados y los de segunda mano viviendo un claro efecto de segunda ronda, los compradores exploran todas las vías posibles para lograr un vehículo a un precio razonable. También la de internet, pese los riesgos que puede conllevar que el vendedor no sea alguien de confianza. Esta opción fue por la que optó un conductor del área de Vigo, pero la experiencia resultó fallida y acabó en los juzgados.

El hombre adquirió en 2022, a través de una página de compraventa, un Audi A3 por 9.900 euros. El turismo marcaba en el cuentakilómetros algo más de 153.000 km, pero tiempo después, se demostró que el contador estaba trucado y que esa cifra se había alcanzado cuatro años antes, sin poder averiguarse qué distancia habría recorrido en el momento de la transacción.

Pero antes de conocer esa información, el comprador tuvo que padecer un accidentado primer viaje con su coche nuevo. Cuando volvía a Vigo tras recogerlo en Madrid, percibió como el Audi perdía potencia; estaba entrando «en modo de emergencia». Un perito diagnosticó después que, entre otras cosas, había problemas con una válvula EGR (que permite la recirculación de gases de escape) debido a la instalación de un simulador de forma irregular.

Además, sufría una rotura del cárter con pérdida de aceite porque «se habían instalado unos tornillos de fijación inadecuados, dentro de un estado general que presentaba indicios de haber sido toscamente reparado tras un probable siniestro anterior», según su informe.

Un Audi A3, como el que protagoniza la información / FDV

Sin informe del demandado

De acuerdo con este profesional, el arreglo, a falta de una observación más en profundidad, ascendería a 3.360 euros. El comprador contactó con el vendedor, pero este «no ofreció ninguna explicación satisfactoria de las razones del defectuoso funcionamiento», recoge la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Este fallo, aún recurrible en casación, ratifica la decisión inicial de un juzgado de Ponteareas, en el que se anula el contrato y, por tanto, obliga al vendedor a devolverle los 9.900 euros que costó, más los correspondientes intereses.

El condenado argumentaba para zafarse de la devolución, en primer lugar, una cuestión formal. El hombre tuvo que cambiar de abogado y procurador y, en ese trance, nadie acudió en su representación al acto de audiencia previa. Su nueva defensa aducía que no se le había notificado correctamente, pero los magistrados lo rechazan y garantizan que todo se realizó conforme a derecho, Su ausencia en esa fase judicial resultaría después clave, al no presentar ahí ningún informe alternativo que rebatiese al perito del demandante.

Dato objetivo

A partir de ahí, tanto el juzgado de Ponteareas como la Audiencia asume la teoría del denunciante. Conceden especial relevancia al hecho de que el cuentakilómetros estuviese trucado, al ser el kilometraje un dato determinante en el precio. «Se trata de un dato objetivo, que figura en un instrumento mecánico homologado, que no se puede alterar sin cometer una grave conducta fraudulenta», razona.

Los magistrados también resaltan que es indiscutible que el coche sufrió una avería en el motor en el primer trayecto que realizó el comprador. Además de los citados problemas en el cárter y la válvula de gases, el informe pericial enumera otros ocho fallos, entre ellos problemas en el sistema de calefacción y aire acondicionado; o la oxidación de los bajos traseros.

Aunque algunos de esos defectos «carecen de relevancia» para llegar a anular un contrato, «abundan en la misma consideración (...) de que el coche presenta unas características diferentes a las que llevaron al comprador a prestar su consentimiento». Todos estos elementos llevan a los magistrados a que, en esta ocasión, no se vean en la exigencia de «matizar las características que pueden esperarse en un vehículo nuevo y en uno de segunda mano».