El Colegio Hogar arranca el curso con aulas llenas

El Colegio Hogar Afundación inicia un nuevo curso académico con una alta demanda en sus ciclos formativos. La formación profesional del centro mantiene un 85% de empleabilidad, gracias también a las prácticas en 136 empresas, y combina su oferta académica con actividades de voluntariado.

