Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas

El mecanismo de las mareas sigue resultando complejo para muchas personas durante el verano en Galicia. Un ejemplo de ello se vivió este martes en el archipiélago de las Cíes con una escena que, afortunadamente, quedó en un susto.

Las mareas vivas de esta última semana obligaron a cerrar totalmente la pasarela que comunica las islas de Monteagudo y do Faro entre las cuatro y las ocho de la tarde. Pero mientras varios visitantes del Parque Nacional de Illas Atlánticas observaban cómo el Atlántico en la pleamar de las siete de la tarde, dos personas fueron arrastradas.

Según ha podido saber FARO, el primero de ellos era un miembro de Protección Civil, mientras que el segundo era un turista que tenía que acudir a por el barco de vuelta a Vigo. «Ai! Se'l ha emportat!», exclamó una de las visitantes catalanas que filmó el momento con gran preocupación tras ver que, literalmente, la ola se los había llevado. Al momento advirtieron a dos agentes de la Policía Local que no se habían percatado de la situación, siendo finalmente los socorristas de la playa de Rodas los que acudirían a rescatarlos de entre las aguas

Pese a la espectacularidad de las imágenes y la presencia de rocas en la Lagoa dos Nenos, ambos se encontraban bien y solo se aquejaron de algunas raspaduras y contusiones. Además de la anécdota del chapuzón inesperado, ambos dejaron una valiosa lección para el resto: si cierran la pasarela, es por algo.