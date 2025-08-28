Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
Ambos fueron rescatados con contusiones por los socorristas
El mecanismo de las mareas sigue resultando complejo para muchas personas durante el verano en Galicia. Un ejemplo de ello se vivió este martes en el archipiélago de las Cíes con una escena que, afortunadamente, quedó en un susto.
Las mareas vivas de esta última semana obligaron a cerrar totalmente la pasarela que comunica las islas de Monteagudo y do Faro entre las cuatro y las ocho de la tarde. Pero mientras varios visitantes del Parque Nacional de Illas Atlánticas observaban cómo el Atlántico en la pleamar de las siete de la tarde, dos personas fueron arrastradas.
Según ha podido saber FARO, el primero de ellos era un miembro de Protección Civil, mientras que el segundo era un turista que tenía que acudir a por el barco de vuelta a Vigo. «Ai! Se'l ha emportat!», exclamó una de las visitantes catalanas que filmó el momento con gran preocupación tras ver que, literalmente, la ola se los había llevado. Al momento advirtieron a dos agentes de la Policía Local que no se habían percatado de la situación, siendo finalmente los socorristas de la playa de Rodas los que acudirían a rescatarlos de entre las aguas
Pese a la espectacularidad de las imágenes y la presencia de rocas en la Lagoa dos Nenos, ambos se encontraban bien y solo se aquejaron de algunas raspaduras y contusiones. Además de la anécdota del chapuzón inesperado, ambos dejaron una valiosa lección para el resto: si cierran la pasarela, es por algo.
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto