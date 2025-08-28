El BNG exige aclara la falta de seguro del gimnasio de O Berbés
El BNG ha demandado explicaciones al Concello por la falta de seguro de accidentes en el gimnasio de O Berbés. Los nacionalistas tachan de «aberrante» que se derivase a un usuario de 74 años, que sufrió lesiones en una máquina, a un centro médico con la instrucción de que mintiese sobre el lugar en el que le ocurrió el accidente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo