El BNG exige aclara la falta de seguro del gimnasio de O Berbés

El BNG ha demandado explicaciones al Concello por la falta de seguro de accidentes en el gimnasio de O Berbés. Los nacionalistas tachan de «aberrante» que se derivase a un usuario de 74 años, que sufrió lesiones en una máquina, a un centro médico con la instrucción de que mintiese sobre el lugar en el que le ocurrió el accidente.