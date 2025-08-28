Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige aclara la falta de seguro del gimnasio de O Berbés

El BNG ha demandado explicaciones al Concello por la falta de seguro de accidentes en el gimnasio de O Berbés. Los nacionalistas tachan de «aberrante» que se derivase a un usuario de 74 años, que sufrió lesiones en una máquina, a un centro médico con la instrucción de que mintiese sobre el lugar en el que le ocurrió el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents