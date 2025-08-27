La Xunta mantiene bajo la lupa 80 piscinas de Vigo y su área

La Consellería de Sanidade inspecciona durante este verano piscinas de uso colectivo repartidas por toda la provincia de Pontevedra, un total de 358, de las que ochenta corresponden a Vigo y municipios del entorno como Cangas, Moaña, Nigrán, Baiona, A Guarda, Tui, Porriño, Redondela y Oia.

El personal farmacéutico de inspección de salud pública de la Dirección Territorial de Pontevedra verifica y controla que el titular de las instalaciones cumple la normativa sanitaria vigente y garantice la calidad del baño. Hay que tener en cuenta que, según la normativa actual, todo establecimiento que oferte entre sus servicios la actividad de piscina para uso público, debe informar a la Xunta sobre el inicio de esta actividad.

Hay que tener en cuenta en este sentido que, tal y como publicó FARO recientemente, hay numerosas piscinas en Vigo y área que pertenecen a comunidades de propietarios o casas particulares que ofrecen alquiler por horas a grupos de personas que buscan un espacio donde huir del calor o hacer fiestas, por eso garantizar la calidad del baño es imprescindible.

En cuanto a las indicaciones de mantenimiento, los responsables de las piscinas de uso colectivo deben garantizar que el agua de los vasos está libre de los organismos patógenos y de sustancias en una cantidad o concentrada que pueda suponer un riesgo para la salud, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Salud Pública exige la realización de controles rutinarios a diario, midiendo parámetros del nivel de desinfectante residual, el PH y la transparencia, y otros mensuales de los que se extraen parámetros microbiológicos y físico-químicos. Todos los factores controlados informan de la calidad del agua. Además, los productos biocidas (aquellos medios químicos que se destinan a destruir o neutralizar organismos nocivos para la salud) que se utilicen en el tratamiento del agua deben estar registrados como tales ante el Ministerio de Sanidad.

El Sergas recuerda además que todas las piscinas de uso colectivo deben poner a disposición de los usuarios un reglamento de régimen interno que incluirá, entre otras prescripciones, el respetar en todo momento las indicaciones del personal socorrista, la ducha previa a introducirse en agua y hacer uso de calzado de baño personal en las zonas de pies descalzos. Además, no está permitido comer, beber ni fumar en zonas reservadas para el baño ni dejar desperdicios en los recintos.

La normativa autonómica que regula los criterios higiénico-sanitarios de las piscinas de Galicia es el decreto 19/2019 del 19 de septiembre.