Vigo, capital del marisco entre el 4 y el 7 de septiembre

El puerto pesquero se convertirá del 4 al 7 de septiembre en epicentro del marisco al recuperar su fiesta, aplazada desde 2019. El alcalde, Abel Caballero, el presidente de Praza da Estrela, Carlos Botana, y la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, animaron ayer a los vigueses a participar de la cita gastronómica.