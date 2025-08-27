Vigo, capital del marisco entre el 4 y el 7 de septiembre
El puerto pesquero se convertirá del 4 al 7 de septiembre en epicentro del marisco al recuperar su fiesta, aplazada desde 2019. El alcalde, Abel Caballero, el presidente de Praza da Estrela, Carlos Botana, y la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, animaron ayer a los vigueses a participar de la cita gastronómica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros