Urbanismo da luz verde a un proyecto para construir 12 viviendas en Vázquez Varela

Todavía al amparo del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1993, la Gerencia de Urbanismo ha resuelto favorablemente la solicitud de licencia presentada para la construcción de un edificio de 12 viviendas en la rúa Vázquez Varela, un proyecta que cuenta con un presupuesto que supera los 1,3 millones de euros y que fue presentado ante el consistorio en julio del año pasado, obteniendo todos los informes preceptivos.

Según consta en la documentación registrada en el Concello, la actuación contempla dos fases diferenciadas para hacer realidad el proyecto. En primer lugar, será necesario derribar las dos edificaciones existentes en los números 28 y 30 de la calle y, una vez formalizada la agrupación de las parcelas, situadas en suelo urbano consolidado, ejecutar la construcción de un único inmueble compuesto de sótano para trasteros, planta baja y cinco alturas, además de aprovechamiento bajo cubierta para así disponer de hasta una docena de viviendas.

La superficie total a demoler asciende a 567,6 metros cuadrados, ya que el edificio del número 28 consta de sótano, bajo y dos plantas y el de 30 de sótano, planta baja y una altura. Por su parte, la nueva construcción abarcará más de 1.322 metros cuadrados, tal y como se refleja en el proyecto presentado.

El informe emitido por el ingeniero municipal a mediados de este mes de agosto concluye que el proyecto presentado por los promotores para la edificación cumple con todas las condiciones fijadas en la normativa urbanístico y, dadas las dimensiones de la parcela, la edificación está exenta de justificar la reserva mínima de plazas de garaje.