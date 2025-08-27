Urbanismo da luz verde a un proyecto para construir 12 viviendas en Vázquez Varela
La actuación contempla el derribo de dos edificios y agrupar ambas parcelas para levantar el inmueble
Todavía al amparo del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1993, la Gerencia de Urbanismo ha resuelto favorablemente la solicitud de licencia presentada para la construcción de un edificio de 12 viviendas en la rúa Vázquez Varela, un proyecta que cuenta con un presupuesto que supera los 1,3 millones de euros y que fue presentado ante el consistorio en julio del año pasado, obteniendo todos los informes preceptivos.
Según consta en la documentación registrada en el Concello, la actuación contempla dos fases diferenciadas para hacer realidad el proyecto. En primer lugar, será necesario derribar las dos edificaciones existentes en los números 28 y 30 de la calle y, una vez formalizada la agrupación de las parcelas, situadas en suelo urbano consolidado, ejecutar la construcción de un único inmueble compuesto de sótano para trasteros, planta baja y cinco alturas, además de aprovechamiento bajo cubierta para así disponer de hasta una docena de viviendas.
La superficie total a demoler asciende a 567,6 metros cuadrados, ya que el edificio del número 28 consta de sótano, bajo y dos plantas y el de 30 de sótano, planta baja y una altura. Por su parte, la nueva construcción abarcará más de 1.322 metros cuadrados, tal y como se refleja en el proyecto presentado.
El informe emitido por el ingeniero municipal a mediados de este mes de agosto concluye que el proyecto presentado por los promotores para la edificación cumple con todas las condiciones fijadas en la normativa urbanístico y, dadas las dimensiones de la parcela, la edificación está exenta de justificar la reserva mínima de plazas de garaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros