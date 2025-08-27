«The Champions Burger» arranca mañana en el Vialia
Mañana vuelve a Vigo el festival gastronómico «The Champions Burger», que estará disponible hasta el 7 de septiembre en la terraza del centro Vialia. Los asistentes, que disfrutarán de entrada gratuita, podrán degustar cualquiera de las diez hamburguesas disponibles y votar sus favoritas mediante una aplicación móvil, convirtiéndose en jueces del certamen. El precio de cada hamburguesa es de 12,50 euros, importe idéntico en cada food truck.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros