«The Champions Burger» arranca mañana en el Vialia

Mañana vuelve a Vigo el festival gastronómico «The Champions Burger», que estará disponible hasta el 7 de septiembre en la terraza del centro Vialia. Los asistentes, que disfrutarán de entrada gratuita, podrán degustar cualquiera de las diez hamburguesas disponibles y votar sus favoritas mediante una aplicación móvil, convirtiéndose en jueces del certamen. El precio de cada hamburguesa es de 12,50 euros, importe idéntico en cada food truck.

TEMAS

