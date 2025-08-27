La Ruta de Pinchos de Teis el broche final al verano en la ciudad

La Ruta de Pinchos de Teis comienza este viernes, invitando a vecinos y a visitantes a degustar creativas tapas en una docena de locales del barrio de Teis. El precio de estas tapas será de 2,50 euros y quienes prueben al menos cinco podrán votar su favorito y participar en sorteos con premios locales. Esta esperada ruta se prolongará hasta el 14 de septiembre.