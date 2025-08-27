Ritmo y música en Valladares

El Ayuntamiento de Vigo celebra del 27 de agosto al 2 de septiembre las fiestas de San Campio en Valladares, un evento que combina tradición, música y cultura popular para toda la familia. Durante estos días, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de certámenes de bandas de música, charangas, actuaciones de grupos folclóricos y corales, así como de espectáculos de baile y conciertos de grupos juveniles y locales. Además, las carrozas y actuaciones especiales completan un programa que llena las calles de color, ritmo y diversión. Cada jornada ofrece propuestas variadas para todos los gustos, consolidando a San Campio como una cita anual imprescindible en el calendario festivo de Vigo.