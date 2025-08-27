El PXOM vigués, en marcha: «Ya estamos trabajando con él»

Primeras horas en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y el Concello ya trabaja con el documento sin tiempo que perder. «Ya estamos tramitando los suelos residenciales y trabajando con él, es un plan excepcional», subraya el alcalde vigués, Abel Caballero, en declaraciones remitidas a los medios. El regidor pone el foco en la importancia del documento como parte clave de la solución al problema de la vivienda.

En este sentido, son ya ocho ámbitos privados y dos públicos, alrededor de 550.000 metros cuadrados, los que están con trámites activos, con el objetivo de construir 5.500 viviendas de las que unas 4.000 tendrán alguna protección.

«Están en muchas zonas, el más adelantado es el de Santa Cristina, con 200 viviendas, pero hay en Castaña, la Artística, Álvarez, Ramón Nieto», indicó Caballero, que recordó también que el nuevo PXOM permitirá multiplicar las zonas verdes, regular las viviendas de uso turístico, construir nuevos parques infantiles o nuevos viales. El alcalde reprochó también a la Xunta «que en los últimos años no hay construido lo que debía hacer», asegurando que «le deben a Vigo 5.000 viviendas, pero ahora ya no tienen excusa alguna».