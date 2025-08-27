La ciudad enciende su nueva brújula

El 27 de agosto de 2025 no será un día más para Vigo en los libros de historia. Hoy adquiere plena vigencia el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento que se ha ido cociendo a fuego lento desde que el 18 de diciembre de 2015, un mes y una semana después de que el Tribunal Supremo declarase la nulidad del planeamiento de 2008 y obligase a recuperar el de 1993.

Aunque la ciudad ha ido sorteando las dificultades en la medida de lo posible, especialmente con la aprobación de un Instrumento de Ordenación Provisional y mecanismos extraordinarios como la denominada «Ley Vigo», se hacía imprescindible dotar a la ciudad más importante de Galicia de una brújula acorde a la realidad actual, que ahora se enciende para guiar, con plenas garantías jurídicas, el rumbo de la urbe hasta 2050, con no pocos desafíos en el horizonte, retos que el gobierno local ya ha empezado a afrontar.

Las grandes cifras que deja el nuevo PXOM están claras sobre el papel: 876 millones de inversión a repartir entre Concello (34%), promotores privados (34%), Xunta (20%), Gobierno central (9,7%) y Diputación (3,1%); la construcción de más de 50.000 viviendas, de las que unas 14.300 tendrán algún tipo de protección; o incrementar las zonas verdes desde los 2,2 millones de metros cuadrados a los 4,8, algo en lo que tendrá mucha importancia el entorno del Lagares.

El principal objetivo que se ha marcado el gobierno local es acabar con la escalada de precios de la vivienda, tanto en lo que se refiere a la compraventa como el alquiler, estimulando la construcción de pisos y casas, paliando el déficit que se arrastra por la inseguridad urbanística generada tras la caída del PXOM anterior y que ha llevado, por ejemplo, a que en una década el arrendamiento de una vivienda se haya encarecido por encima del 65%. Desde las administraciones públicas, en Navia, la Xunta ya ha arrancado una nueva ampliación del barrio y planifica nuevas promociones en el antiguo ofimático y Ramón Nieto, mientras que el Concello tiene en marcha la tramitación para levantar más de 200 pisos en Lavadores.

En clave residencial, el planeamiento urbanístico recoge también importantes limitaciones a la implantación de las viviendas de uso turístico, estableciendo por ejemplo que deberán contar con una entrada independiente al resto de pisos del edificio.

Otra prioridad en el desarrollo del PXOM es la recuperación del patrimonio industrial en estado de abandono. Son algunos ejemplos la Panificadora (el planeamiento da vía libre para firmar el convenio con Zona Franca), las antiguas factorías del Grupo Álvarez (la de Cabral para uso residencial y la de Coruxo para uso terciario), completar la Metalúrgica, Alfageme (principalmente para viviendas) o la Artística. Sobre este último, por ejemplo, el Concello ya ha solicitado a la Xunta el inicio de la evaluación ambiental para la aprobación del PERI para conseguir que todo esté rematado dentro de tres años y haya dos grandes bloques residenciales, espacios libres, zonas verdes y un equipamiento público en el edificio de la Gran Fábrica, además de otros usos terciarios. Recuperar la fachada portuaria en Beiramar y zonas del entorno como Jacinto Benavente, será otra de las claves.

Los avances también se han dado para la creación de una gran bolsa de suelo comercial en Alcabre con el PERI Cruceiro, donde se prevé el desembarco de la empresa de venta de materiales de construcción y reformas Obramat con una obra que facilitará también un gran bulevar de 30 metros de ancho y encauzar la prolongación de la rúa Marín y conseguir así un nuevo vial que alivie la alta densidad de tráfico en las avenidas de Europa y Castelao. En clave comercial, también es muy importante el desarrollo de 56.000 metros cuadrados en la zona conocida como Recaré-Ferreiras, en Baruxáns.

Por otro lado, la ejecución de nuevas carreteras para adaptar las infraestructuras al crecimiento de la urbe es otra de las prioridades del PXOM. En este sentido, el Concello prioriza la denominada PO-010 para enlazar la avenida de Madrid con Clara Campoamor y acabar con un «punto negro» como es la confluencia de Arquitecto Antonio Palacios con Castrelos y Portanet.

El documento urbanístico recoge, asimismo, las líneas maestras de una gran transformación de la Plaza de España que prolongue la modernización en marcha de la avenida de Madrid. El objetivo es conseguir una plaza semipeatonal en la que el verde se imponga al asfalto desplazando el tráfico rodado por nuevos viales a su alrededor, prolongando la rúa Vázquez Varela y retocando las entradas y salidas de los túneles.

Humanizar y coser las heridas provocadas por la AP-9 en su tramo urbano de la mano del Ministerio de Transportes, prolongando los efectos de Vialia y el Halo, también es una línea maestra del nuevo PXOM, configurando un gran espacio público con zona verde por encima de la autopista.

Con la teoría escrita en el documento, llega desde hoy el momento de ponerla en práctica. El reloj empieza a contar desde ya.