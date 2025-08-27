El PP reclama recuperar las ayudas de 205 euros para libros

R. V.

El PP de Vigo reclamó ayer a Abel Caballero que recupere las ayudas de 205 euros para libros de texto «que concedió en las semanas previas a las elecciones municipales de 2023 y justo antes de los comicios autonómicos de 2024». Los populares piden que se lance una nueva convocatoria con motivo de la vuelta al cole.

