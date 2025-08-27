Peinador vuelve a sufrir un desvío por niebla en un avión desde Madrid

El cambio metereológico vivido en Vigo esta semana ha dejado su huella también en el aeropuerto de la ciudad. El vuelo IB 465 de Iberia procedente de Madrid que debía tomar tierra en Peinador a las 8.40 horas tuvo que regresar a Barajas por falta de visibilidad. El resto de operaciones de la jornadas no sufrieron alteraciones.