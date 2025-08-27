Peinador vuelve a sufrir un desvío por niebla en un avión desde Madrid
El cambio metereológico vivido en Vigo esta semana ha dejado su huella también en el aeropuerto de la ciudad. El vuelo IB 465 de Iberia procedente de Madrid que debía tomar tierra en Peinador a las 8.40 horas tuvo que regresar a Barajas por falta de visibilidad. El resto de operaciones de la jornadas no sufrieron alteraciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros