Pan de ‘millo’ en Cotogrande

El próximo domingo, el parque de Cotogrande acogerá la XXXVII Romería del Pan de Maíz, un evento reconocido por la Xunta de Galicia y declarado actividad de interés turístico. Nacida en 1986 para ensalzar este producto ligado a la tradición gallega, la cita reúne cada año a miles de personas que disfrutan de una gran oferta culinaria con pulpo, churrasco, sardinas, empanadas y, como gran protagonista, el pan de maíz en distintas variedades. La jornada se completa con música y baile tradicional, exposiciones de productos del campo, sorteos y actividades pensadas para todas las edades, consolidándose como un encuentro popular de referencia en Cabral.