El Museo do Mar acoge el viernes la ‘performance’ «SSSSS»

El Museo do Mar albergará este viernes 29 de agosto, a las 20.00 h, la performance «SSSSS» del artista Marc Vives, que se estrenará en Galicia en el marco de ciclo Artes Vivas del Bienal de Pontevedra. Comisariado por Iñaki Martínez Antelo, este ciclo tiene su base en Pontevedra pero se expande por distintos lugares de la provincia, transformando espacios urbanos, patrimoniales e industriales en escenarios efímeros abiertos al público, para acercar la creación contemporánea a los ciudadanos.

«SSSSS» nace de la experiencia de su autor nadando en la Costa Brava con una cámara sujeta en la cabeza, un ejercicio que le permitió explorar la relación entre el cuerpo, la voz y el paisaje. La performance combina esta grabación con una serie de ejercicios vocales que buscan «atraer la cualidad líquida de la experiencia al espacio que nos rodea y repolitizarlo en sentido relacional», según explica Vives. La obra ofrece una experiencia fragmentaria y desconcertante de la costa.