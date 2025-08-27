Vuelve Mu2, el festival que da voz al cine mudo

El jardín de la Fundación Sales acoge, desde hoy al 30 de agosto, la tercera edición del Festival Mu2 de Vigo, un encuentro único que devuelve a la gran pantalla el cine mudo acompañado de música en directo y lo enriquece con propuestas tan innovadoras como escape rooms temáticos y experiencias de realidad aumentada.

Su origen está estrechamente ligado al grupo Caspervek, un conjunto de músicos que desde 2018 ha convertido la Fundación Sales en escenario habitual de sus conciertos. A partir de esas visitas surgió la idea de crear un festival que uniese dos pasiones: el cine mudo y la música. Hace tres años se materializó la primera edición y, desde entonces, el proyecto ha ido creciendo. «Sabemos que es un festival de nicho, dedicado a una cosa muy concreta, pero el público ha ido aumentando y estamos muy contentos», explica Brais González, pianista, compositor y coordinador del evento.

La programación de este año combina tradición y descubrimiento. La jornada se inaugura con La Casa de la Troya, una producción gallega de los años 20 recuperada para la ocasión, y continúa con clásicos como Nosferatu, coincidiendo con el reciente estreno de su nueva versión. También hay espacio para el humor, se proyectarán obras como la joya japonesa sobre la infancia E con todo, nacemos u otras como Go West o The Kid Brother. «El criterio es cubrir el mayor espectro posible, ofrecer algo para familias, para quienes buscan reírse y también para el espectador que quiere descubrir rarezas», apunta González.

Uno de los grandes atractivos de Mu2 son sus actividades paralelas, que convierten la experiencia en algo más que una proyección. Cada día, los asistentes pueden participar en un escape room distinto inspirado en Nosferatu, recorrer el jardín descubriendo instalaciones con cortometrajes mudos relacionados con la sesión principal o utilizar su móvil para acceder, mediante realidad aumentada, a contenidos en 3D que aparecen sobre la pantalla del dispositivo, personajes, escenas y datos de directores y obras.

Público fiel

La organización del festival recae en un equipo pequeño, lo que supone un reto añadido. Los mismos músicos que interpretan en directo son quienes diseñan la cartelería, gestionan las redes sociales y coordinan la producción. «Llevamos varias semanas agotados porque intentamos que todo salga perfecto, pero el cariño al proyecto nos mueve», confiesa el coordinador. Esa pasión se refleja también en el ambiente del festival, donde los espectadores no solo ven cine, sino que participan activamente en una experiencia cultural que combina arte, juego y tecnología.

El público, cada vez más fiel, confirma que el cine mudo no ha perdido vigencia, el humor de Buster Keaton sigue provocando carcajadas y los personajes de los clásicos mantienen intacta su capacidad de enganchar al espectador. «Es la herencia de lo que seguimos viendo en pantalla; estos cineastas inventaron el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos», señala González.

Así, con tres ediciones a sus espaldas, el Festival Mu2 ha dejado claro que el cine mudo no solo es parte de la historia, sino que puede reinventarse y emocionar a las audiencias contemporáneas.