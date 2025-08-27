El martes 2 de septiembre se abre el plazo para la inscripción en las Escuelas Deportivas

El Concello de Vigo abre entre los días 2 y 12 de septiembre el plazo para inscribirse en las Escuelas Deportivas municipales, a las que se dedica una inversión de más de un millón de euros. Son un total de 64 entidades y permitirán inscribirse a 500 niños más que el año pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents