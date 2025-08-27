Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
La socorrista de la playa identificó al chico al que se le había perdido la pista en la zona de Praza América
Desactivada la alerta por la desaparición del joven de 19 años al que su familia había perdido la pista el pasado lunes en Vigo. El chico fue localizado en el mediodía de este miércoles en una playa de A Guía. Una de las socorristas del arenal lo reconoció y rápidamente llamó para informar sobre su paradero. El chico se encuentra en buen estado.
La asociación SOS Desaparecidos emitió el aviso de su desaparición el martes. El chico faltaba de su casa desde la noche del lunes y había sido visto por última vez en la zona de la Praza de América. Según explicóo a FARO su abuelo de acogida, tiene una discapacidad psíquica y necesita medicación diaria. El lunes, sobre las 21:30, recibió desde el móvil del joven un audio de una chica con la que estaba, en la que le pedía permiso para alargar la vuelta a casa. El abuelo le dio las 23:30 como hora límite.
Este familiar, ha asegurado, tiene la curatela sobre el joven, es decir, tiene potestad para autorizar ciertas actividades del chico, pese a ser mayor de edad.
