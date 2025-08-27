Todo listo para que la música no pare en Vigo: llega el Galicia Fest con 15 artistas y a 12 disyoqueis

Ya está todo a punto para que Vigo se convierta este fin de semana en el epicentro de la música en directo con el Galicia Fest, que se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos de la ciudad olívica el viernes, 29 de agosto, y el sábado, 30 de agosto. Reunirá a 15 artistas, 12 disyoqueis y actividades complementarias como el torneo 3x3 de baloncesto.

Esta miércoles visitaron el recinto el Director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el Director del Galicia Fest, Antonio Casal. Allí supervisaron los preparativos de esta cita que ha agotado prácticamente todas las entradas. El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.

Todo a punto para el Galicia FEST que se celebra este fin de semana en el Muelle de Trasatlánticos en Vigo. / FDV

Antonio Casal, Director del Galicia Fest, quiso agradecer «la colaboración institucional que hace posible que el evento sea un referente del indie-pop en el noroeste peninsular» y destacó que «tenemos muchas ganas de que la música empiece a sonar y afianzarnos como una referencia en la programación cultural de nuestra comunidad».

Cartel

La música comenzará a sonar el viernes 29 con Mikel Izal, además de Dani Fernández, artista que fue el último en confirmarse a comienzos de este mes de agosto. En esa jornada también pasarán por el escenario del Muelle de Trasatlánticos Dorian, La Habitación Roja, Samiraï, Sexy Zebras o Éxtasis. Por su parte, el sábado 30 echarán el cierre Beret, Leire Martínez, Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Cartel del Galicia Fest / FDV

Que el ritmo no pare

Hasta 13 disyoqueis se encargarán de poner el ritmo entre los conciertos de la primera edición del Galicia Fest, haciendo así que la música no deje de sonar en ningún momento ni el viernes ni el sábado. Afamados artistas de la música electrónica de talla nacional, así como talentos emergentes, serán los encargados de hacer las transiciones en los cambios de escenario. Concretamente, se trata de Diego Mariño, Adrián Gold, Affa Music, Bea Fernandes, Carlos Trini, David Ribeiro, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.

Aún hay disponibles algunas entradas tanto de día como abonos para ambas jornadas que pueden adquirirse a través de la página oficial del festival: galiciafest.gal.