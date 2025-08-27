Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años

Los internamientos psiquiátricos en los que debe intervenir un juez no han dejado de crecer en los últimos años en Vigo. En una década el aumento ha sido de un 35%. Pero más allá de este incremento general, lo más notorio es el alza que se está produciendo entre la población más joven.

Los magistrados están ratificando semana tras semana el ingreso hospitalario de menores y, además, se están encontrando con casos en los que cada vez tienen menor edad. Buena prueba de ello es que este mismo verano han ratificado el internamiento en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Álvaro Cunqueiro de varios niños de solo 11 y 12 años.

En la mayoría de estos casos la patología que motivó la medida, según informan fuentes judiciales, fue un autismo severo que cursaba con trastornos de conducta, incluidos episodios de agresividad. Enfermedades psiquiátricas de base que dan lugar a brotes, depresiones graves o intentos autolíticos se constituyen como la casuística más habitual en pacientes adolescentes de 15, 16 o 17 años.

Los tres juzgados de Familia con los que cuenta la ciudad, los mismos que resuelven las causas de divorcio, son los competentes para ratificar los internamientos involuntarios que se producen en los centros o alas de psiquiatría de su ámbito. Organizados por guardias semanales, en cuanto los psiquiatras comunican uno de estos casos una comisión formada por juez, médico forense y letrado judicial debe entrevistarse con el paciente para, previo informe expreso del forense y del fiscal, confirmar el ingreso de dicha persona. Todo ello en un plazo máximo de 72 horas.

Cuando se trata de pacientes adultos tienen que intervenir si éste se opone a ser internado, cuando los facultativos consideran que por su estado no está capacitado para tomar esa decisión o en la práctica totalidad de los diagnósticos de intentos de suicidio. En los casos de menores, siempre debe haber esta intervención judicial.

«Cuando llegué a este juzgado era muy raro, anecdótico, tener que ratificar ingresos de menores de edad; ahora en cada guardia nos podemos encontrar con dos o tres casos», afirma Daniel Tomás López, que desde 2016 ejerce como juez de Familia en Vigo, en la actualidad al frente del Juzgado de Primera Instancia número 15.

Esta «tendencia ascendente» la nota especialmente desde la pandemia del COVID-19. En 2019, el año justamente anterior a que irrumpiese el coronavirus, él y los otros dos magistrados especializados ratificaron 664 ingresos psiquiátricos. En 2020, coincidiendo con el confinamiento, la cifra aumentó a 748 y la última estadística judicial anual, la del pasado 2024, arroja que intervinieron en 836 internamientos, el balance más alto de la última década.

Todo un reto

Los datos judiciales evidencian que el de la salud mental es todo un reto. La pandemia, a ojos judiciales, pasó factura a muchos jóvenes, pero no solo eso. El lado menos amable de las redes sociales, la problemática del acoso en los centros escolares o puntualmente casos de trastornos alimenticios severos, entre otros factores, también tienen peso en esta situación.

Junto a la experiencia que en este ámbito tienen los juzgados de Familia, otro dato indicativo del impacto de los trastornos psiquiátricos y de conductas graves es, junto a la atención que reciben en las consultas, la elevada demanda de la Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil que arrancó a finales de diciembre de 2023 en el Álvaro Cunqueiro y que en los primeros 11 meses de actividad atendió a 137 pacientes menores de 16 años.

Una cuestión ahora pendiente en lo relativo a los ingresos es la creación de un área de transición para adolescentes, a lo que se comprometió la Consellería de Sanidade, para así no considerar adultos a los menores de 16 a 18 años –incluidos– y, por tanto, dejar de internarlos en la planta de Psiquiatría junto a los pacientes ya mayores de edad.

Evolución de internamientos psiquiatricos en la ultima decada / Hugo Barreiro

Casi a la cabeza

Lo cierto es que los internamientos psiquiátricos suponen uno de los principales cometidos de los juzgados de Familia. Un análisis de la estadística de 2024 constata que a la cabeza en carga de trabajo siguen estando los pleitos de rupturas (hubo 933 asuntos entre separaciones, divorcios y los de parejas de hecho), pero situándose ya en segundo lugar estos ingresos por razones psiquiátricas, que sumaron 836.

La expedición o revisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad –648 expedientes– y la intervención en ingresos en residencias de mayores –431– supusieron también un importante volumen de actividad, que se completó, entre otros, con los procedimientos de jurisdicción voluntaria o las modificaciones de medidas que instan los padres separados en relación con la guarda y custodia de sus hijos, las visitas o la pensión de alimentos.

Padres que piden ayuda por los trastornos mentales o las adicciones de sus hijos

En la mayoría de las ocasiones son los propios médicos de los servicios de Psiquiatría o de Urgencias quienes directamente piden autorización judicial para proceder al internamiento de un paciente que ya está en esos momentos en el centro sanitario. Pero hay otro supuesto habitual. El de los padres –u otros familiares– que acuden desesperados a la oficina de atención a los ciudadanos y a las víctimas de los juzgados para pedir ayuda para internar a sus hijos.

«Se trata de jóvenes de 18, 19 o 20 años que padecen trastornos psicológicos o psiquiátricos, a veces ya diagnosticados pero en otras ocasiones aún no, y que además padecen alguna adicción: puede ser al alcohol, al juego, pero sobre todo a las drogas», explican en este servicio. «Los padres están desesperados porque ven que su hijo no está bien, que tiene alucinaciones, problemas de conducta... y hay casos en los que incluso son víctimas de empujones o agresiones», indican.

En la oficina judicial de atención a la ciudadanía informan a estos familiares de los pasos a seguir, acompañándolos a realizar los primeros trámites. Una de las vías que tienen es solicitar el internamiento psiquiátrico involuntario del joven, para lo cual deben cubrir un impreso que se entrega en el decanato, junto a la documentación médica si disponen de la misma, para su reparto al juzgado de Familia que se encuentre de guardia.

«Sí, tenemos casos así, suelen ser jóvenes que sufren una patología psiquiátrica asociada a alguna adicción», confirma el magistrado Daniel Tomás López. El modo de proceder es remitir un oficio al 061 –y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad si se considera necesario– para que trasladen al chico a un centro para su valoración psiquiátrica. Si el médico dictamina que debe ser ingresado, el juzgado vuelve a intervenir para ratificar el internamiento.