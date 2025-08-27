Homenaje a los alcaldes y ediles de Vigo y Lavadores fusilados en 1936

Representantes de la Corporación viguesa, con el alcalde Abel Caballero a la cabeza, de sindicatos, asociaciones y otros colectivos, se han reunido este miércoles, un año más, cuando se cumplen 89 años de los fusilamientos de los alcaldes de Vigo y de Lavadores, Emilio Martínez Garrido y José Antela Conde, a manos de las fuerzas franquistas.

El Jardín de la Memoria del Cementerio de Pereiró ha acogido el acto de homenaje y la tradicional ofrenda floral, en el que también se ha recordado a otros políticos y sindicalistas represaliados por el fascismo, como Ubaldo Gil, Heraclio Botana, Ramón González Brunet, Ignacio Seoane, Apolinar Torres y Demetrio Bilbatúa.

«Es nuestro homenaje. Es el homenaje, 89 años después, a aquellos hombres que tenían un sueño de democracia y de libertad. Que soñaban con un Vigo distinto, con una Galicia distinta y con una España distinta en democracia. Y aquel sueño fue hundido por las botas del fascismo», ha proclamado Abel Caballero.

El regidor ha puesto en valor este acto, en el que han participado concejales de todos los grupos políticos, sindicalistas, además del subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el secretario xeral del PSdeG en Pontevedra, David Regades, entre otros.

«Defensa de la democracia»

Según ha remarcado, el homenaje de este miércoles es también un acto de «defensa de la democracia», como se defiende desde donde se gobierna o desde donde se hace oposición. «No hablo de ningún partido. Hablo de los movilizadores políticos que seguimos queriendo y creyendo en un sueño de democracia, que seguimos queriendo y creyendo en un sueño de progreso compartido y que seguimos creyendo y queriendo la democracia», ha incidido.

Con todo, el alcalde ha advertido de que esos valores sufren «amenazas» tanto en España como en otros países, en los actuales «momentos convulsos», y se ha referido, por ejemplo, a «presidentes de Estados que atemorizan con criterios que se asemejan a aquellos» y a «pasos que se están dando que recuerdan procesos de disminución importantes de libertades en tantos lugares».