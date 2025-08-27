«Nuestra 'radio' han sido los festivales y pequeñas salas»

Es decir «A cualquier otra parte» y, simplemente pensar en ellos, en Dorian. Marc Gili, Belly Hernández, Lisandro Montes y Bart Sanz son los miembros de uno de los propulsores del género indie y este viernes a las 17.05 horas se subirán al escenario del Galicia Fest, el festival vigués que se celebra en el muelle de Trasatlánticos.

—No hay nada más importante en un festival que el público; ¿es verdad que hay diferencia entre el público del norte o del sur? Ahora aquí en Galicia desde hace unos años nos hemos convertido en los reyes de los festivales.

Sí sí, sin duda; Galicia ha estallado en los últimos años con los festivales. Hay una oferta brutal y de todo tipo de música además, que a mí me encanta porque soy muy melómano; que haya de todo para todo el mundo. Y sobre el público pues sí es bastante fogoso y muy activo en los conciertos; pero bueno en general en público español es muy bueno. Pero sí te diría que los gallegos, en plazas como Vigo o A Coruña hay mucho conocimiento y mucho nivel musical, gente que se preocupa de verdad por la música, que la escuchan a todas horas y eso la banda lo nota. Hoy por hoy Galicia es de los mejores sitios donde tocar por la calidad de melomanía del público.

—¿Es un artista de festivales? No es lo mismo cantar solo ante su público que ante personas que quizás nunca os escucharon.

Nuestra forma de cantar o interpretar no la cambiamos, pero sí es cierto que en un festival se quedan fuera del repertorio piezas que son muy hermosas pero que por falta de tiempo no las puedes tocar y eso da un poquito de rabia. Nosotros siempre reivindicaremos el tejido y la cultura de salas; la gira de nuestro último álbum «Futuros Imposibles» empezamos a presentarla en salas porque necesitábamos reencontrarnos con nuestro público largo y tendido. Ahora bien, estamos en el verano festivalero español, que es muy activo, y nos brinda la oportunidad de que se nos conozca, que nos goce muchísimo público que solo conoce unas pocas canciones o ninguna. Y eso es una gran oportunidad y más con un potente espectáculo en directo como es el Dorian, permite alcanzar nuevos públicos y que se enamore de ti mucha gente.

—Echando la vista atrás, en la pandemia, sin salas, sin festivales... ¿se podría entender la música de Dorian sin el directo?

Es una pieza clave. La energía y el despliegue de la banda en directo está a la altura de cualquiera y nos enorgullece.

—Resulta complejo no contar con el feedback del público que se genera en un concierto.

En efecto, pero también tenemos la suerte de tener mucho reclamo por parte de salas y festivales y ahora sí tenemos mucho feedback; llevamos tocando todas las semanas desde el pasado mes de abril. No olvidemos que Dorian pertenece a la escena independiente, que nunca ha tenido la oportunidad de sonar en grandes radios, cosas que no pasan en otros países, entonces nuestra radio han sido los grandes festivales y el circuito de salas; ese trabajo semanal que ha hecho que tengamos un millón de oyentes mensuales en Spotify. Sin duda Dorian no sería lo mismo sin lo que nos gusta tocar en directo.

—Su último disco, «Futuros imposibles», está escrito desde la experiencia; ¿es más fácil, más seguro hacerlo así que desde otras perspectivas más sociales o filosóficas?

No es más fácil, es más complicado porque cuando hablas de ti mismo o de lo que realmente ha pasado en tu vida te estás desnudando de una forma brutal. En este disco hablamos de los duelos por dos rupturas sentimentales y el fallecimiento de un amigo nuestro por las drogas. Hablamos de no esconder el dolor, sino en la suerte de haber conocido a personas que nos han hecho estar donde estamos. Es un álbum catárquico y muy complicado de escribir.

—¿Qué espera despertar en el público? No siempre lo que uno busca transmitir es lo que al final se recibe...

La música de Dorian es un invitación a la rebeldía, a pensar por uno mismo y no se deje llevar por condicionantes sociales. Y estamos muy orgullosos de ello.