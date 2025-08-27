La fábrica de chips de Sparc atrae a las principales constructoras del país / .

«Vigo está industrial y tecnológicamente de moda». La idea defendida por el Delegado de Zona Franca, David Regades, en su entrevista con FARO en julio cobra ahora aún más fuerza. Y es que el proyecto de la fábrica de microchips fotónicos de Sparc en la ciudad ha atraído a las principales constructoras de Galicia y España para su construcción en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares. Tras la apertura de los sobres de ofertas de este martes 26 de agosto se han contabilizado 17 ofertas diferentes entre las que figuran nombres como Ferrovial, San José, Acciona, Copasa o Dragados.

Esta circunstancia ya se dio con la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (Plisan) promovida por la Autoridad Portuaria. En ese caso el apeadero del puerto seco tenía un presupuesto de licitación de 36 millones de euros y recibió un total de diez ofertas.

En esta ocasión completan el listado de interesadas COPCISA, Vilor Infraestructuras, Civis Global, Fonsan Gestiones y Construcción, Construcciones Ramírez, Extraco, Oreco, Proyecon Galicia y las UTEs de Xestión Ambiental de Contratas y Abeconsa y la de Prace y Orega.

El contrato tiene un valor estimado de 9.740.707,29 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que debería estar en funcionamiento en el segundo semestre de 2027. El Consorcio de Zona Franca ya tiene la licencia de obra —que podría arrancar este mismo año— y su previsión es que se crearán casi 200 puestos de trabajo directos de alto valor, además de 550 empleos indirectos. No obstante, estos cálculos iniciales podrían quedarse cortos después de la entrada de Indra en el capital de esta empresa con 17,2 millones de euros en el marco del Proyecto Estratégico del Perte Chip del Gobierno central.

«Aún no acabamos el proyecto de semiconductores y ya empezamos a valorar opciones de duplicar la fábrica en la parcela que hay justo pegada, hacer una gemela», explicaba David Regades en la citada entrevista a principios de este verano.

Reparto de espacios

La nave dispondrá de un sótano de casi 1.500 metros cuadrados, una planta baja de más de 1.260 metros cuadrados, una entreplanta de 276 metros cuadrados y una planta alta de 1.044 metros cuadrados. En total, 4.034.

En el sótano, se proyecta la reserva de un espacio para una futura sala blanca —cuarto para garantizar un entorno controlado y libre de partículas que maximice la calidad de los chips— gemela a la que se instalará en la planta baja en previsión de duplicar la producción, los vestuarios de los trabajadores y salas de instalaciones como la de tratamiento de agua, grupo contraincendios, aire comprimido, etc. Se dispondrá de una zona técnica para dar acceso a las instalaciones del falso techo de la sala blanca e instalar la maquinaria de climatización. En la planta baja y la entreplanta, se contempla la creación de otra sala blanca, destinada a albergar los equipos y maquinaria necesarios para la producción de chips. Asimismo, se incluyen salas de reuniones y áreas destinadas a la formación y capacitación, donde se pueden llevar a cabo sesiones educativas y de desarrollo profesional. Para fomentar el bienestar de los empleados, se reservan espacios de descanso y terrazas para la socialización informal en un entorno de trabajo moderno y dinámico.