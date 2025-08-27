El escudo histórico de la ciudad presidirá el acceso al Concello
El alcalde avanza que se contactará con un artista local para acometer la obra
El alcalde, Abel Caballero, anunció que el escudo histórico de la ciudad presidirá el acceso al Concello de Vigo. La obra se colocará en la zona de la entrada y el proyecto responde al hecho de que el edificio consistorial olívico no cuenta en su parte frontal con «ninguna identificación tradicional» como Ayuntamiento.
«Ya veremos cómo se hace», avanzó el regidor vigués sobre cómo se realizará el escudo, aunque señaló que se contactará con un «artista local» para acometer esta obra. Caballero también se refirió a las obras de impermeabilización que se están acometiendo en las dependencias de la Policía Local, cuya jefatura está integrada en el edificio consistorial.
El expediente de contratación de estos trabajos se aprobó en la Junta de Gobierno Local del 2 de diciembre de 2024 y meses después, en abril, las obras se adjudicaron por 130.363 euros. Se trata de una actuación global para eliminar filtraciones y humedades en la planta baja y en la planta -1 del Concello, que se realiza aprovechando el buen tiempo con la previsión de acabarla antes del invierno. Se está actuando en el tejado de la Oficina de Objetos Perdidos y se realizan también trabajos a la izquierda de la entrada al Ayuntamiento –donde se colocará el escudo de la ciudad–, ya que la jardinera existente allí provoca filtraciones de agua en los vestuarios.
