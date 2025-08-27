Detenido en Vigo por amenazar con un cuchillo a un hombre, que se defendió con un cubo de basura
La novia del arrestado intentó esconder el arma utilizada en el altercado
Un hombre de 25 años ha sido detenido en Vigo por la Policía Local por amenazar con un cuchillo a un viandante, el cual hizo uso de una papelera para protegerse.
Los hechos, según ha informado este miércoles la Policía Local, tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo en la calle Jacinto Benavente.
La Policía acudió al lugar tras recibir un aviso del 112 Galicia y a su llegada se encontró a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, discutiendo acaloradamente.
Cuando los agentes intervinieron, una de las mujeres se apartó varios metros mientras uno de los hombres, de 50 años, relataba a la Policía que el ahora detenido se había acercado a él sin mediar provocación alguna y lo había amenazado con un cuchillo, versión que fue ratificada por el tercero de los hombres presentes, quien se había metido en la trifulca para socorrer a la víctima.
Al parecer, el agresor había hecho el gesto de clavar el cuchillo a la víctima, y esta se había defendido con un contenedor de basura.
Los agentes cachearon al agresor sin encontrar el cuchillo, que finalmente localizaron en los bajos de un turismo estacionado en el lugar, hasta el que su pareja se había desplazado.
Por todo lo anterior, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves e intento de agresión con arma blanca.
