Condenados por amenazar y asestar un manotazo a un repartidor de Glovo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado las condenas impuestas a dos hombres por amenazar con un destornillador y dar un manotazo a un repartidor autónomo de Glovo que había acudido a entregar un pedido de hamburguesas a su domicilio. La sentencia es por un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, que se traduce en una pena de un año y dos meses de prisión para uno de los acusados y de un año y nueve meses para el otro, que es reincidente y al que también se le impuso una multa de 225 euros por la autoría de un delito leve de lesiones.

Ocurrió la noche del 26 de agosto de 2022. El repartidor fue a la vivienda y, tras entregar el pedido, uno de los condenados lo examinó y «dijo que no estaba bien» porque no eran las hamburguesas solicitadas y faltaban productos. Ante esta situación, el trabajador informó al cliente de que o abonaba el importe completo del pedido o debía llevárselo de vuelta. Pero éste no lo hizo. «Me faltas al respeto», le dijo al repartidor, poniéndose «cada vez más agresivo», según la sentencia, y cogiendo un destornillador con el que lo amenazó: «Vete, que te voy a pinchar».

La cosa no acabó ahí. En ese momento acudió hasta allí el segundo acusado, que también estaba en la casa, y le dio un «manotazo» en la cara al trabajador, que a continuación pudo recuperar parte del pedido y salir corriendo. Los dos acusados recurrieron en apelación, pero los magistrados desestimaron su recurso.