Cerca de 3.000 plazas en la Escuela Oficial de Idiomas todavía buscan estudiantes

Las instituciones académicas apuran los días para tratar de completar su oferta de cara al nuevo curso 2025/2026. La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vigo no es una excepción aunque tendrá complicado dar salida a todas las vacantes de las que todavía dispone en las nueva lenguas que imparte en su sede principal de la calle Martínez Garrido.

Desde el pasado 22 de julio y hasta el próximo 19 de septiembre, está abierto el periodo de adjudicación de las vacantes que suman 2.959. Esta cifra representa la mitad del alumnado habitual del centro, que roza las 6.000 matrículas año tras año.

Según el portal de la EOI de Vigo a día 25 de agosto, el idioma que cuenta con menos plazas disponibles es el Galego, con solo un centenar en sus diferentes niveles. Le sigue el Chino, con 148; el Español para extranjeros con 245 vacantes, Japonés con 275, Italiano con 248, Alemán con 304, Francés con 570 y, en último lugar, el Inglés con 1.033 vacantes.

Su directora, Laura Torrado, defiende estas cifras argumentando que el perfil del alumnado de la EOI difiere mucho del de otros estudios. «Son muchas las plazas que todavía quedan por cubrir porque la mayoría de nuestros estudiantes son de mediana edad con trabajos, o cargas, y esperan o prefieren esperar a septiembre para escoge r el grupo y horario que mejor se adapte a su situación. Hablamos sobre todo de un tema de organización», razona Torrado.

La directora es consciente de que la oferta en cuanto a lenguas no ha tenido cambios, o al menos no significativos, en los últimos años, pero también reconoce que han apostado por los cursos monográficos en base a las necesidades y peticiones de los alumnos. «Sí diría que la oferta en la EOI es versátil, sobre todo porque atiende y varía según las peticiones del alumnado. Por ejemplo, vemos que están más interesados en los cursos monográficos y este año los hemos reforzado», explica Laura Torrado.

Además de la sede en el centro, la EOI de Vigo también cuenta con extensiones en Coia, Tui, Redondela, Nigrán, Cangas y Ponteareas.