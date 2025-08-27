Caos e indignación en Peinador con unos 200 afectados por la cancelación del Vigo-Barcelona

La cancelación del vuelo Vigo-Barcelona, compartido por Vueling e Iberia, ha generado una caótica situación en el aeropuerto de Peinador. Unos 2o0 pasajeros llevan horas en la terminal sin saber a qué atenerse, después de que un problema técnico impidiese la salida del avión, un Airbus A320 con capacidad para 220 personas.

El despegue estaba previsto para las 16:00, de forma que alrededor de las 14:00 ya empezaron a llegar los pasajeros, pero hasta las 20:00 no se confirmó la suspensión del trayecto. Alrededor de las 20:30, una parte de los viajeros aún aguardaba en la cola por una solución para su situación.

Una de ellas es Paula Fariñas, que ha relatado a FARO que, a través de un correo electrónico, le ha informado de que la han reubicado en vuelo entre A Coruña y Barcelona de mañana jueves a las 23:50. «¿Qué hago mientras? ¿Me pagan el hotel, las comidas? (...) ¿Con qué cara voy yo a trabajar el viernes, si llego a las 2:00 y aún tengo una hora hasta mi casa?», se preguntaba mientras esperaba detrás de unas 50 personas.

Panel de Peinador, con el vuelo aún sin cancelar / Cedida

Entre los afectados, ha comentado, hay gente con niños y en silla de ruedas. La compañía les ha ofrecido un ticket de seis euros para tomar un refrigerio, pero la pasajera contactada no ha podido cogerlo, ya que en ese momento tuvo que ir a buscar el equipaje que había facturado. «Estamos tirados», se ha quejado.

Los pasajeros han visto en la página web de la compañía que en vuelos de Vueling a Barcelona ya no hay plazas a varias semanas vista.