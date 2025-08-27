Caballero critica el cierre de un aula de infantil del colegio Frian de Teis

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó ayer el cierre de un aula de infantil del colegio Frian, en Teis, que se suma a los que ya ha habido en otros centros educativos de la ciudad. El regidor olívico considera que la Consellería de Educación debería optar por soluciones distintas al cierre, como la bajada de ratios de alumnos por profesor y que permitiría una docencia «más eficiente».

Caballero denuncia que la Xunta «no atiende» la enseñanza en Vigo y reclama la reapertura de todas las aulas que se han suprimido en los últimos tiempos.