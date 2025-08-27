Caballero critica el cierre de un aula de infantil del colegio Frian de Teis
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó ayer el cierre de un aula de infantil del colegio Frian, en Teis, que se suma a los que ya ha habido en otros centros educativos de la ciudad. El regidor olívico considera que la Consellería de Educación debería optar por soluciones distintas al cierre, como la bajada de ratios de alumnos por profesor y que permitiría una docencia «más eficiente».
Caballero denuncia que la Xunta «no atiende» la enseñanza en Vigo y reclama la reapertura de todas las aulas que se han suprimido en los últimos tiempos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros