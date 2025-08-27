Las rutas de Vitrasa aparecerán en Google Maps desde este mes de septiembre

Las plegarias de miles de vecinos y turistas han sido escuchadas. Con casi una década de retraso respecto a otras ciudades de España, el autobús urbano de Vigo aparecerá en Google Maps y sus cálculos de rutas. Fuentes municipales confirmaron ayer a FARO que Vitrasa aparecerá en este motor de búsqueda «la próxima semana», si bien la implementación completa podría ser más gradual. De esta manera se corregirá una anomalía que afecta a visitantes y vigueses en su día a día.

De los veinte municipios más poblados a nivel nacional, solamente Elche y Vigo no tienen ni un solo dato sobre sus transportes urbanos. En los últimos meses urbes como Vitoria, Pamplona o Gijón han incorporado una funcionalidad disponible también desde hace años en A Coruña. En otras localidades como Madrid o Málaga la ubicación de cada vehículo es en tiempo real, mientras que en el resto combina la información de llegada a cada parada con horarios fijos. En el caso vigués, no figuran ni las rutas.

La incorporación del transporte público permitirá cálculos más reales en una plataforma extendida a nivel global. La aplicación, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, ya ofrece los servicios interurbanos de la Xunta o los trenes de Renfe. Esta ausencia era compensada con Moovit, una aplicación con anuncios que integra todos los medios de transporte. Sin embargo, la fiabilidad de sus horarios cayó ante la falta de actualizaciones por parte de la empresa o usuarios. Paralelamente, Vitrasa renovó su web con una nueva interfaz.