La banda americana «Cracker» se suma al cartel del Underfest Xacobeo en la sala Masterclub

El Underfest Xacobeo, un festival para los amantes del rock, suma un nuevo nombre a su cartel: la banda norteamericana «Cracker», que actuará junto a The Psichedelic Furs y The Tubs el próximo 23 de novimebre en la sala Masterclub.

