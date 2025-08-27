Una decena de grados de la UVigo cuentan con tantos titulados de FP como bachilleres

No hay duda de que el Bachillerato –aunque cada vez menos estudiantes lo cursen– continúa siendo la principal enseñanza de acceso a una carrera universitario. En la Universidad de Vigo, la situación no es distinta: de los 3.477 estudiantes que se matricularon en un grado por primera vez en el curso 2023/2024, 2.951 lo hicieron tras superar la ahora denominada PAU frente al restante 15% que accedió tras completar un ciclo formativo de Grado Superior (GS).

A nivel global no hay duda de la preferencia del alumnado, pero analizando cada caso o cada carrera en particular, sí hay títulos o ámbitos concretos que ya cuentan con tantos titulados superiores como solo bachilleres: se trata de los grados de Educación Social –cuyos estudiantes de FP alcanzan el 65% del total–, Educación Infantil y Enfermería, en el campus de Ourense; Educación Infantil, Enfermería, Ingeniería Forestal y Fisioterapia, en el campus de Pontevedra; y Enfermería en el campus vigués.

A mayores, Ciencias Ambientales, Actividades físicas y del deporte o Dirección y gestión pública cuentan con el 30% de su alumnado procedente de un ciclo superior de FP, según datos del portal de Transparencia de la UVigo.

A priori semeja que la imposibilidad de alcanzar la nota de corte en la selectividad que marca la titulación universitaria está detrás de la opción de cursar en primer lugar un ciclo de FP. Sin embargo, las ventajas con las que se encontrarán después permitiría justificar la inclinación, cada vez mayor, de los estudiantes a escoger primero un título de FP para acceder luego a la universidad.

Convalidaciones

Una de estas ventajas la encontramos en las convalidaciones. Desde hace dos cursos, existe un catálogo renovado de reconocimiento directo de créditos en las titulaciones universitarias oficiales de grado –tanto para la UVigo como para la Universidad de A Coruña o Santiago de Compostela– para las personas tituladas en Formación Profesional de Grado Superior, de acuerdo con las normas que cada universidad gallega considere oportuno.

Por ejemplo, con el GS en Automoción se convalidarían hasta 6 créditos de la materia Empresa: Dirección e xestión del Grado Universitario de Ingeniería de la Energía y otros 6 ECTS de Proxectos; el GS de Química Industrial permite la convalidación de las materias de Bioloxía, con 6 créditos, Laboratorio de Química I (6 ECTS), Laboratorio de Química II (6 ECTS) y 12 créditos más de materias optativas; y el GS de Educación Infantil reconoce los 6 créditos de las asignaturas de Educación. Didáctica: Deseño e Programación no Ámbito Socioeducativo, Psicoloxía, Psicoloxía do desenvolvemento, Educación e animación sociolaboral, Habilidades sociais en educación social y la optativa Dinámica de grupos e intervención psicosocial comunitaria.

Esta convalidación es sinónimo de la adecuación temática entre los estudios de FP y los universitarios, mucho más allá que los estudios de Bachillerato, que son totalmente genéricos. El haber cursando previamente un Grado Superior ayuda al alumnado a tener la convicción de que la carrera universitaria que posteriormente elija le gustará, de modo que se reducirán los datos de abandono en el primer curso.

Así lo demuestran los propios datos de la UVigo: las carreras de los ámbitos de la educación y de las ciencias de la salud –las que cuentan con más alumnos de FP– son las que tienen las menores tasas de abandono de toda la Universidad de Vigo, según datos facilitados por la institución correspondientes al 2021/2022.