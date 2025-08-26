La Xunta apoya la vuelta al ‘cole’ de Zona Náutico

La Xunta presentó en Vigo la campaña «La vuelta al cole en Zona Náutico», activa hasta el 14 de septiembre para impulsar el comercio local. La iniciativa forma parte de las ayudas autonómicas a centros comerciales abiertos, con 2,5 millones de euros en 2025, y se suma a otras acciones en Ferrol, Boiro, Ribadeo, Marín y Rianxo para reforzar el papel del pequeño comercio como motor económico y social en Galicia y fomentar el consumo de proximidad.

Obras del busto de Juan Carlos.