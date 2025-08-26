Vitrasa refuerza la línea C1 con 5 nuevos buses híbridos
La compañía garantiza con la nueva flota una movilidad más sostenible, segura y accesible
La concesionaria del transporte público, Vitrasa, contará esta semana con nueva flota de autobuses. Se trata de cinco modelos híbridos que reforzarán la línea C1, que recorre el centro de la ciudad.
Estos vehículos, que presentan una tecnología de hibridación diferente a la de los modelos anteriores, comenzarán la circular esta semana según informa Vitrasa, reforzando la línea C1, principalmente, y consolidando la apuesta del Ayuntamiento de Vigo y Vitrasa por una movilidad urbana más sostenible, segura y accesible.
El regidor Abel Caballero visitará hoy las instalaciones de la compañía para conocer estos nuevos vehículos híbridos Solaris Urbino 12 Hybrid. Esta nueva flota se suma a la veintena de autobuses que la compañía sumó a finales de 2024, más largos y con capacidad para 102 pasajeros.
