Vialia incorpora un servicio de alquiler de coches

El centro comercial Vialia incorporará un nuevo servicio de alquiler flexible de vehículos, que se ubicará en la planta de embarque. La empresa, Blendio&Go, abre su primer establecimiento en Vigo y ofrecerá 20 plazas de aparcamiento en la planta S-2. Habrá modelos urbanos, familiares, furgonetas y opciones híbridas y 100% eléctricas.