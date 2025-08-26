Los retos del nuevo curso: atención «real» a la diversidad y «respeto» por la escuela

Cada uno desde su ámbito o sector, pero con un mirada común a la problemática que rodea a la Educación en el municipio de Vigo. Representantes de las familias de alumnos, directores de colegios y centros de Formación Profesional y sindicatos «ponen deberes» a la administración de cara al inicio del curso 2025/2026 que arranca en menos de dos semanas. Si hay algo en lo que todos coinciden es en señalar la atención a la diversidad como el gran reto educativo de este año lectivo; pero una atención «real», más allá de la inclusión del alumnado con necesidades en aulas ordinarias. «Esto xa non vale, non é efectivo. Hai que cumplir coa lei e que o rapaz ou rapaza que se matricule nun centro teña un acompañamento de verdade», señala Iria Salvande, presidenta de la Federación de nais e pais de alumnos, Foanpas.

Su discurso va más allá de las calificaciones o de las destrezas educativas, sino que se centra en el propio desarrollo del escolar. «As escolas tamén son un lugar onde traballar a convivencia, a socialización, e cos recursos actuais este factor non se pode traballar, é imposible», señala.

Una percepción muy similar la pone encima de la mesa Juan Carlos Abalde, presidente de la Asociación de directores de colegios públicos de Vigo y, a su vez, director del CEIP Chans-Bembrive. Para él este será el «gran reto» de este curso, y debe ser abordado desde la mayor dotación de personal a los centros.

«Los recursos actuales están sobreexplotados; a día de hoy justificar poder contar con un AL o un PT a mayores requiere o exige un plus a pesar de que los que tenemos están ya a 23 horas lectivas», relata Abalde, a cuya valoración se suma también el presidente de ANPE –principal sindicato de la Educación en Galicia–, consciente también de la saturación de los profesores en este ámbito. «Trabajamos de una forma excepcional con los alumnos que requieren de necesidades pero no podemos hacerlo sin medios. Hay que poner más inversión y dotar a los centros de los profesores que faltan», precisa Julio Díaz.

En su reflexión también tiene un papel muy importante el trato al profesorado, para el que pide «apoyo» y una «red de defensa». «Se habló de poner en marcha una Oficina en Defensa del Profesor, esto no puede quedar en solo palabras. Los docentes tenemos que sentir que se nos apoya, hay que volver a dar prestigio a la profesión», cuenta Díaz.

Sus palabras quedan contextualizadas por las decenas de denuncias de los funcionarios por abusos, insultos y presiones de alumnos, y también padres. «Quizás tres cuartas partes de las quejas que nos han trasladado los profesores son contra padres que les han presionado por las notas o sobre cómo deben impartir las clases. No puede ser que ante esta situación el profesor se encuentre desamparado, la Xunta debe apostar por nosotros», reclama el presidente de Anpe.

A esta conclusión también llega Abalde, quien señala que otra de las prioridades de cara al nuevo curso debe ser recuperar «el respeto por la escuela». «Al final aquí todos opinan, todos te dicen cómo debes impartir la docencia y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos dando forma a los adultos del futuro», puntualiza Juan Carlos.

Ya a nivel organizativo, el director del CEIP Chans-Bembrive espera el devenir de la nueva horda de equipos directivos que, la gran mayoría por obligación, asumirán el cargo de mayor responsabilidad en los colegios. «Es una incógnita saber si contarán con esta especial sensibilidad por parte de la administración», valora.

En cuanto a la Formación Profesional, entra en su año quizás clave. Y es que tras un curso que podríamos decir de transición o piloto de la nueva ley de FP, ahora sí ya se implanta en su totalidad. «Entran muchas cosas nuevas, módulos nuevos, la FP acelerada; tenemos que hacer también currículos propios para las optativas... sin olvidar la digitalización y los nuevos horarios. Va a ser complicado», cuenta Alfonso Silva, director del CIFP Valentín Paz Andrade, quien señala como gran handicap para estos centros la falta de espacios. «Somos muchos más alumnos, más profesores, diez más, pero los mismos espacios. Estamos limitados a la hora de crecer y no tenemos mucho más por dónde salir. Ofrecemos más cursos y más todo, pero también hay que mirar la disponibilidad del centro», comenta Silva.