Las rampas de Gran Vía elevaron un 30% los trayectos a pie de mayores

La Gran Vía vuelve a latir como una de las principales arterias de Vigo. Después de varios años con molestias por las obras en su calzada y aceras, el tramo que conecta Urzáiz con Praza de España ha visto un notable incremento de tráfico, principalmente el peatonal. Así lo desprenden los primeros análisis de movilidad del Concello tras la puesta en marcha de la segunda fase de las rampas mecánicas, prolongadas hasta rúa Nicaragua, con un aumento de en torno al 30% en la movilidad de los grupos de población más vulnerables, como podrían ser las personas de edad avanzada y las mujeres con otras personas a su cargo.

En los primeros 29 meses desde su apertura las cintas han incentivado los viajes en «cortas distancias» entre los 500 metros y los 2 kilómetros. Este cambio modal llega gracias a la ayuda extra que suponen para salvar el desnivel de esta avenida. El análisis del gobierno local parte de la «Calculadora de CO2» que están desarrollado con los datos del Ministerio de Transportes, dotándolo así de «un instrumento técnico y operativo capaz de evaluar y medir el impacto ambiental de los proyectos ejecutados». Tras dividir la ciudad en los distritos electorales, fijaron tres ámbitos piloto que «representan distintas tipologías urbanas y modelos de intervención», explican: Gran Vía, Areal y Camelias. En todos ellos el número de viajes cortos a pie ha crecido un 10%, lo que refuerza el plan de humanizaciones. «No solo mejoran la calidad del espacio público, si no que actúan como catalizadores de la movilidad activa y generan un efecto multiplicador cuando se concentran en ámbitos urbanos próximos», señalan.

Las conclusiones señalan también sus impactos en el transporte público. Según los datos de Vitrasa, el entorno de Gran Vía absorbía entre 2022 y 2024 menos viajes que el conjunto del distrito 2 en el que se encuentra. Tras la humanización, los desplazamientos con titularidad de pensionistas aumentaron un 44% frente al 12,7% en el distrito, «lo que refleja una mejora significativa en la accesibilidad y uso del espacio por parte de este colectivo», apunta el informe.

Este incremento de la circulación a pie se suma al del tráfico rodado tras la reapertura del túnel de Lepanto. La puesta en funcionamiento de nuevo del primer acceso de la ciudad a la Autopista del Atlántico ha supuesto un aumento del 20% en el número de vehículos que recorren a diario el tramo entre Plaza de España y Urzáiz hasta los 16.688 de media en 2024. En el informe del Concello sobre la intensidad media diaria (IMD) sobresale por encima del resto de la red, donde apenas sube un 1,7%.

Prolongación de las rampas

Una vez que el big data a partir de teléfonos móviles ha ratificado los efectos positivos de este tipo de intervenciones, la expectativa del Concello es que este cambio modal a favor de la movilidad a pie siga creciendo. Para ello será clave la prolongación hasta As Travesas de estas cintas, lo que permitiría prescindir del vehículo en ambos sentidos de circulación. El proyecto para extender hasta los 2,5 kilómetros el corredor mecánico requerirá al menos de otros 26 millones de euros y el 23 de marzo se adjudicó la redacción del mismo con un plazo de seis meses.

Los trámites previos avanzaron en mayo con la recogida de datos en el tránsito de vehículos mediante dos cámaras y un dron. La principal novedad de esta segunda fase es que las cintas serán parcialmente abiertas, evitando así un efecto invernadero en su interior. Al mismo tiempo se mantendrá la vegetación y bancos a su alrededor.

El Halo sigue invisible para Google Maps y la calculadora del Concello

Aunque para miles de vigueses los efectos del Vigo Vertical son palpables en su día, no es así en el caso de la Inteligencia Artificial y los principales motores de búsqueda para desplazarse. El ascensor Halo, la infraestructura más utilizada de este programa e icono del mismo, todavía no está incluido en Google Maps ni en el calculador de rutas del Concello. A pesar de que su anillo está «trazado» en las vistas aéreas, al consultar un itinerario entre Serafín Avendaño y Vialia sigue obligando a un rodeo por Callao o Alfonso XIII ahora innecesario.