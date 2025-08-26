El PP pide para Teis una «verdadera» biblioteca
El PP de Vigo reclama al alcalde Abel Caballero que aclare si construirá una auténtica biblioteca en Teis, tras aprobarse una sala de lectura sin libros ni servicio de préstamo. Miguel Martín advierte que el proyecto es «el mismo» que desveló el PP en marzo, criticando además que el regidor se refiera a la instalación como biblioteca sin garantizar el servicio de préstamo que los vecinos llevan años pidiendo.
