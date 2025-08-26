Los pisos a la venta en Vigo sin posibilidad de entrar a vivir en ellos ascienden a 60

Cazar una ganga en el mercado inmobiliario de Vigo actualmente es casi una utopía. Los precios están por las nubes tanto en los pisos de alquiler como en los que están a la venta. Y no solo en la ciudad, sino en la mayoría de municipios del área. La única opción de conseguir una vivienda a un precio más reducido del que marca el actual mercado es asumiendo una serie de restricciones. Principalmente, que el comprador, una vez cierre la operación, no podrá entrar todavía a vivir en el piso.

En Vigo hay actualmente unos sesenta inmuebles, según el portal Idealista, que están a la venta a un precio más reducido del habitual. La mayoría están bajo nuda propiedad, es decir, el comprador se convierte en el propietario de la vivienda pero no puede hacer uso de ella, pues el disfrute está en manos de un tercero, normalmente el antiguo dueño, que tiene derecho de usufructo hasta que muera.

Esta modalidad de compraventa está cada vez más asentada en la ciudad. El perfil mayoritario es el de personas de edad avanzada que no tienen herederos y necesitan recursos económicos. Se aseguran un techo para el resto de su vida y reciben una compensación económica por el mismo. La nuda propiedad es un concepto utilizado comúnmente en situaciones como herencias o donaciones para proporcionar un equilibrio entre la posesión y los beneficios de un activo.

Hay chalés de doscientos metros en Vigo a la venta por menos de 150.000 euros en nuda propiedad, un precio muy por debajo del que marca el mercado actual. Por lo general se trata de viviendas con bastantes años y que necesitan una profunda renovación.

Pero también hay otro tipo de inmuebles que están a la venta en Vigo sin que el comprador pueda entrar de forma inmediata a vivir en ellos. Por ejemplo, pisos en los que viven inquilinos que tienen contrato de alquiler. Si se venden, deberá ser el nuevo dueño el que negocie con los arrendatarios, ya sea unas nuevas condiciones en el contrato o, normalmente, lo que se les da es un plazo razonable para que busquen otro piso y se les garantiza que hasta entonces podrán seguir viviendo donde estaban. El comprador, en este caso, no podrá mudarse a su nueva casa hasta que los inquilinos, que además están protegidos por ley y podrían mantenerse cinco años en el piso tras la compraventa, se vayan a otro sitio.

La última modalidad de los inmuebles que están a la venta a un precio reducido y que los compradores no pueden siquiera visitarlos son aquellos que están okupados de forma ilegal. En Vigo hay aproximadamente una decena de pisos en esta situación, y deberá ser el nuevo dueño de la vivienda el que lleve a cabo los trámites jurídicos necesarios para expulsar a los inquilinos morosos o a los okupas.

Todos estos inmuebles tienen salida sobre todo entre grandes inversores, que no tienen interés alguno en utilizarlos como residencia y lo ven como una forma de sacar rentabilidad en el futuro.