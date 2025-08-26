Pelea y amenazas con un cuchillo en Beiramar
La Policía Local detuvo a un joven de 25 años que se vio inmerso en una pelea y que supuestamente amenazó a otro varón con un cuchillo. Ocurrió la madrugada del domingo en la avenida de Beiramar. El sospechoso, al parecer,entregó después el arma blanca a su novia y ésta la arrojó bajo un coche. Los agentes recuperaron dicho cuchillo.
