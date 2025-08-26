La música no dejará nunca de sonar en el Galicia Fest
Doce DJ reconocidos y emergentes pondrán el ritmo entre los conciertos del evento
Hasta 12 DJ se encargarán de poner el ritmo entre los conciertos de la primera edición del Galicia Fest, haciendo así que la música no deje de sonar en ningún momento ni el viernes ni el sábado. Afamados artistas de la música electrónica de talla nacional, así como talentos emergentes, serán los encargados de hacer las transiciones en los cambios de escenario de un evento que se celebrará los días 29 y 30 de agosto en el Muelle de Transatlánticos de Vigo.
Concretamente, se trata de Diego Mariño, Adrián Gold, Affa Music, Bea Fernandes, Carlos Trini, David Ribeiro, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.
Todavía quedan entradas de día y algún abono para los más rezagados, que pueden adquirirse en www.galiciafest.gal. El viernes, la jornada inaugural, tendrá como protagonistas a Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis.
