La lluvia hará acto de presencia tras un verano desaparecida

Vigo está viviendo un verano del todo inusual. Solo hubo un día de lluvia en toda la temporada, el 19 de julio. Y llovió, pero no fue una tempestad. Se acumularon nueve litros por metro cuadrado. En junio se registraron otras cuatro jornadas con precipitaciones, pero fueron tan ínfimas (con menos de un litro por metro cuadrado acumulado) que meteorológicamente ni siquiera se consideran como tal. Para encontrar agua en la estación estival hay que remontarse a la primavera, al 19 de mayo. La ciudad registró ocho días de lluvia, algo más cuantiosa que en el pasado más reciente.

La falta de chubascos veraniegos estuvo acompasada de altas temperaturas. El 5 de agosto la ciudad estuvo cerca de superar su temperatura máxima histórica para un mes de agosto: 37,7 grados. Se quedó a dos décimas.

Ahora, por primera vez, estamos a punto de tener que sacar la rebequita, pues mañana entrará un frente atlántico con el que bajarán considerablemente las temperaturas, y también lloverá. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia, indica que llegará el miércoles por la tarde y durará hasta la noche. También habrá un descenso considerable de las temperaturas: la máxima en Vigo es de 23 grados y al día siguiente de 22.

Además, son buenas noticias para la provincia vecina, que tanto sufrió estos meses por los incendios. Las precipitaciones no serán tormentosas ni acaudaladas, sino que caerán de forma regular. El riesgo de inundaciones repentinas y de flujos de lodo por el suelo quemado no parece que pueda ser elevado. En su caso bajarán de los 35 grados a los 25 en poco más de 24 horas.

Volviendo a Vigo, la ciudad lleva las últimas semanas amanenciendo bajo un manto espeso de niebla, como si fuese Londres. De hecho, se trata del mismo fenómeno atmosférico. Taboada explica que se forma por efecto del calor: «El agua está relativamente fría y contrasta con el aire cálido de tierra, que pesa poco y es húmedo porque viene del mar. Eso se condensa y se dispersa por la primera línea de costa», dice.

Estas, a veces más persistentes a lo largo del día, ayudan a bajar las temperaturas. Ahora, con la llegada del frente se mantendrán toda la semana por debajo de los 25 grados. «El jueves nos quedaremos con el fresco. Será un día inseguro, de nubes y claros. La antesala del viernes, cuando llegará otra borrasca», señala el meteorólogo. Las precipitaciones podrían prolongarse el fin de semana, cuando además se mantendrían las bajas presiones.

Por otra parte, en el mar hay un aviso amarillo en todo el litoral gallego por mar de fondo con olas de hasta cinco metros. Este fenómeno se compone de un oleaje largo y continuo de ondas generadas por tormentas marinas lejanas. Se genera por vientos tormentosos a gran distancia de la costa.

Taboada cree que este año está siendo «excepcional». Los registros no marcan muchos años con un estío tan seco. «En Galicia es muy raro que en una ciudad en una zona haya solo un día de lluvia. De hecho la media climatológica tanto en julio como en agosto son entre cinco y seis días», advierte.

Lo que viene

Más concretamente, la previsión de Meteogalicia da mínimas de 15 grados hasta el sábado y máximas de 24, 23 y 22, según nos aproximemos hacia el final de la semana.