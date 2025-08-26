Investigación judicial a una red por la falsa venta de animales de compañía
La estafa dejó afectados en distintas ciudades de España, entre ellas Vigo
Un juzgado de Instrucción de Barakaldo ha asumido, por orden del Tribunal Supremo, la investigación en torno a un grupo delictivo especializado en la comisión de estafas a través de internet, concretamente mediante la falsa venta de animales de compañía. Hay afectados en distintas ciudades españolas, entre ellas Vigo. Las pesquisas policiales lograron identificar a al menos una de las personas implicadas en varios de los fraudes, un hombre que actuaba como «mula» para la organización, es decir, recibía el dinero de las estafas en una cuenta bancaria y, tras quedarse con una comisión, lo transfería a los autores principales.
Los afectados pagaban el precio del animal de compañía mediante transferencia bancaria o bizum y, en ocasiones, hacían nuevos abonos por falsas tasas o vacunaciones. Pero en realidad todo era un fraude y ninguno de ellos recibió la mascota. Hasta ocho comisarías españolas, entre ellas la viguesa, incoaron atestados en relación con esta organización.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo