Investigación judicial a una red por la falsa venta de animales de compañía

Un juzgado de Instrucción de Barakaldo ha asumido, por orden del Tribunal Supremo, la investigación en torno a un grupo delictivo especializado en la comisión de estafas a través de internet, concretamente mediante la falsa venta de animales de compañía. Hay afectados en distintas ciudades españolas, entre ellas Vigo. Las pesquisas policiales lograron identificar a al menos una de las personas implicadas en varios de los fraudes, un hombre que actuaba como «mula» para la organización, es decir, recibía el dinero de las estafas en una cuenta bancaria y, tras quedarse con una comisión, lo transfería a los autores principales.

Los afectados pagaban el precio del animal de compañía mediante transferencia bancaria o bizum y, en ocasiones, hacían nuevos abonos por falsas tasas o vacunaciones. Pero en realidad todo era un fraude y ninguno de ellos recibió la mascota. Hasta ocho comisarías españolas, entre ellas la viguesa, incoaron atestados en relación con esta organización.